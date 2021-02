L’Inter 2021-22 parte da un grande pilastro: “Situazione societaria? Resterà a prescindere”

L'Inter non affronta una situazione societaria rosea, ma c'è chi ha deciso di restare a prescindere anche per la prossima stagione

Marco Macca

L'Inter, come noto, non affronta una situazione societaria rosea. I problemi di Suning finora non hanno intaccato il rendimento in campo della squadra di Antonio Conte, ma si fanno comunque sentire.

Ovviamente, tutti i tifosi nerazzurri sperano che quanto sta accadendo in società non spinga a fine stagione qualche pezzo pregiato della rosa a prendere in considerazione l'idea di lasciare Milano. Un rischio che non riguarda Romelu Lukaku, che si è legato a lungo con l'Inter e che ha tutte le intenzioni, nonostante l'interesse di PSG e Manchester City, di continuare a prescindere la sua avventura in nerazzurro:

"Se nei piani dell'Inter non c'è in programma l'addio di Lukaku, visto l'investimento dell'estate 2019 e l'importanza in spogliatoio, dallo stesso Romelu arriva un messaggio forte. Interrogato su Twitter da un tifoso dello United su quando sarebbe tornato a casa (a Manchester, ndr), l'attaccante ha risposto in maniera secca e chiara: "Ora sono a casa". Un altro indizio sulla volontà comune di club e giocatore, ora concentrati nella lotta scudetto ma con le idee chiare per il futuro: al netto delle vicende legate a Suning, il binomio Inter-Lukaku deve proseguire", si legge su calciomercato.com.

