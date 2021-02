Rivoluzione Suning, in vendita il 25% di Suning.com: “Cambierà il controllo della società”

Dalla Cina arrivano importanti notizie sul futuro di Suning, proprietario dell'Inter. Potrebbe cambiare il controllo di suning.com

Arrivano notizie importanti dalla Cina sul futuro di Suning , colosso di Nanchino proprietario dell' Inter . Secondo quanto riporta sohu.com, infatti, la famiglia Zhang avrebbe deciso di mettere in vendita una quota di suning.com compresa tra il 20 e il 25%. Ovvero la parte di società con interessi nelle infrastrutture.

Sulla base di quote azionarie in vendita, si prevede che possa l'operazione possa comportare cambiamenti nel controllo della società. Il tutto è, però, ancora in fase di pianificazione e soggetto all'approvazione (ancora incerta) delle autorità competenti.