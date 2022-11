Sabatini: “Arabi o Usa non so ma Inter ceduta a inizio 2023. Mi risulta che…”

Durante Kick Off - Speciale Mondiali, in onda sul canale Twitch di Mondo Pengwin, Sandro Sabatini ha dato alcuni aggiornamenti sulla possibile vendita dell'Inter . Ecco le sue parole:

"Devo dare una notizia, che non c'entra tanto con il Mondiale ma è bene darla, anche per i tifosi dell'Inter. Mi risulta che tutte le voci che già da tempo circolano sul passaggio di proprietà da Zhang a un nuovo acquirente siano destinate a concretizzarsi nei primi giorni del 2023. Sono trattative non accessibili ai giornalisti. Quello che posso dire è che non ho informazioni dirette o prove, ma posso dire che l'indiscrezione mi arriva da una fonte assolutamente credibile. Non sappiamo se l'Inter andrà a un fondo americano o a un fondo in qualche modo riconducibile alla sfera araba. Ma nelle prime settimane del 2023 mi risulta che l'Inter passerà di mano".