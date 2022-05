Romano: “Mercato Inter, non solo Vidal: pronte queste tre cessioni in estate”

Almeno queste tre cessioni in agenda in casa Inter la prossima estate. L'esperto di calciomercato ha parlato così delle operazioni in uscita

Almeno queste tre cessioni in agenda in casa Inter la prossima estate. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così delle operazioni in uscita di mercato dei nerazzurri: “Bremer? Resta la priorità, ma prima l’Inter deve fare cassa. Si cerca qualcuno interessato con Pinamonti. Vidal andrà via e non ci sono dubbi, accordo verbale già trovato col Flamengo. E andrà via anche Sanchez”, le sue dichiarazioni a The Here We Go Podcast (ITA).