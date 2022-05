Sky – Inter, no a 6 mln a Perisic. Pinamonti pedina di scambio, tentativo per Dybala se…

Il nome di Paulo Dybala in entrata, ma non solo. Aggiornamenti sul mercato dell’Inter in vista dell’estate da Sky Sport

Alessandro Cosattini

Il nome di Paulo Dybala in entrata, ma non solo. Aggiornamenti sul mercato dell’Inter in vista dell’estate da Sky Sport: “Dybala? L’Inter prima ha necessità di incassare. Dybala interessa, non solo all’Inter. Se a giugno non avrà trovato squadra, la società un tentativo lo farà.

Perisic? L’Inter può leggermente salire dall’offerta di 4,5 milioni per il rinnovo, ma a 6 milioni non ci arriverà mai.

E, a proposito di uscite, c’è il nome di Pinamonti. Può essere una pedina di scambio importante, bisogna capire cosa farà l’Inter”, le parola di Andrea Paventi.