GdS – Inter, i 3 veri nomi che la società valuta per l’attacco: c’è Vlahovic

La dirigenza nerazzurra si muove sul mercato alla ricerca del secondo rinforzo da regalare a Inzaghi in attacco

Un altro colpo in attacco dopo Edin Dzeko. L'Inter si muove per regalare un secondo rinforzo nel reparto avanzato a Simone Inzaghi e ragiona su tre nomi secondi il podcast sul mercato della Gazzetta dello Sport: "È il giorno di Edin Dzeko all’Inter, un arrivo atteso da diversi anni che si è materializzato solo oggi con la cessione di Lukaku al Chelsea. Inter alla finestra per cercare un altro colpo in attacco con le opportunità di Zapata, Correa o Vlahovic".