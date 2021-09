GdS – Inter, dopo Lautaro tocca a Brozovic. Ma è stato promesso un ricco aumento anche a…

Chiuso il mercato, in casa Inter ci si concentra soprattutto sul fronte rinnovi. Sono in tanti, infatti, i pezzi da novanta che aspettano

Chiuso il mercato, in casa Inter ci si concentra soprattutto sul fronte rinnovi. Sono in tanti, infatti, i pezzi da novanta che aspettano di mettere la firma sul prolungamento di contratto con i nerazzurri, con le intenzioni di legarsi ancora alla società di Viale di Liberazione. Come scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, dopo aver sbloccato la trattativa con l'entourage di Lautaro, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per chiudere anche le pratiche Brozovic (in scadenza nel 2022) e Barella, considerato il capitano del futuro: