In Spagna – Inter, Tottenham, PSG: c’è molto da risolvere nel ‘triangolo’ di mercato

Oggi Pochettino ha parlato di Eriksen come di una possibilità che Leonardo valuta, tra tante altre, per il PSG. Secondo quanto scrive la stampa spagnola, nel mirino dell’allenatore argentino però ci sarebbe Dele Alli. Ma il Tottenham non avrebbe intenzione di cederlo nel mercato invernale. Ma nel caso il ds del club parigino convincesse gli inglesi, il sostituto del centrocampista di Mourinho potrebbe essere Eriksen. Questo è quanto scrive il sito spagnolo ‘Fichajes’: “I due non sono riusciti a rendere per quanto ci si aspettasse da loro. Con questi due movimenti il PSG si garantirebbe il rinforzo anche se non è da escludere che sia il danese dell’Inter a trasferirsi a Parigi. Molto resta ancora da risolvere in questo triangolo del calcio europeo“, si legge.

(Fonte: fichajes.net)