PSG, Pochettino: “Eriksen? Parliamo con Leo: considera tutte le possibilità. Messi…”

Nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del PSG, Mauricio Pochettino ha parlato anche di Eriksen: «Non è il momento di commentare le indiscrezioni di mercato, siamo arrivati ​​solo pochi giorni fa. Stiamo monitorando il recupero dei nostri infortunati, stiamo parlando con Leonardo ed è vero che un club come il PSG sta guardando a tutte le possibilità che ha. Guardiamo a tutte le possibilità, a maggior ragione in questo complicato periodo legato alla crisi sanitaria».

Ha risposto anche sul possibile arrivo di Messi al club parigino: «Babbo Natale è stato generoso con me, colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Nasser e Leonardo per la fiducia e di essere in questo grande club e di nuovo in questa casa. Il PSG è uno dei club più grandi, se non il più grande del mondo, quindi è normale che ci siano voci, siamo appena arrivati ​​quindi li lasciamo da parte».

(Fonte: L’Equipe.fr)