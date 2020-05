L’Equipe: “Inter, triennale per Cavani. Icardi? Si può trovare accordo per questa cifra”

Continuano le discussioni tra Inter e Paris Saint-Germain per quanto riguarda il futuro di Mauro Icardi. Come riportato, il club parigino, al fronte dei 70 milioni di riscatto per il giocatore pattuiti la scorsa estate, ha presentato ai nerazzurri una prima offerta di 50 milioni più 10 di bonus e, secondo L’Equipe, potrebbe essere trovato un accordo su una base fissa di 55/60 milioni di euro.

L’Inter è infatti consapevole del fatto che l’emergenza Coronavirus ha aperto una nuova era di mercato e che tutti i club dovranno fare attenzione alle spese. L’intenzione dei due club è quella comunque di finalizzare la transazione. I nerazzurri sanno che il giocatore piace alla Juventus, ma cederlo al PSG permetterebbe al club di non rinforzare una diretta concorrente. Il quotidiano francese dà poi un aggiornamento anche su Edinson Cavani: l’Inter avrebbe infatti presentato un triennale all’uruguaiano. Su di lui, però, si è fatto avanti anche il Newcastle.