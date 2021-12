Inter, è triplo derby di mercato col Milan: i nomi caldi per giugno

I dirigenti nerazzurri e quelli rossoneri seguono gli stessi tre giocatori sul mercato: ecco i nomi caldi per giugno

Triplo derby di mercato. L’Inter e il Milan sono pronte a sfidarsi a giugno per tre profili graditi a entrambe le società. Lo fa sapere Calciomercato.com, che svela i nomi: “Il Milan sfida l’Inter non solo per la vittoria dello scudetto ma anche sul mercato. Le due milanesi si contendono ben 3 giocatori: Bremer del Torino, Frattesi del Sassuolo e Nunez del Benfica”, si legge. Un difensore, un centrocampista e un attaccante, tutti profili giovani per presente e futuro.