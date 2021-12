Inter, in attacco idee chiare: “Scamacca-Raspadori? C’è un altro nome segnato in rosso”

Il club nerazzurro sta studiando le mosse per l'attacco del futuro: occhio al nome intrigante oltre ai due baby del Sassuolo

Il mercato è fermo, ma l'Inter non sta a guardare e pianifica le mosse future. L'area sportiva nerazzurra sta infatti ragionano su quel che sarà del reparto offensivo nei prossimi anni e ha già messo sul taccuino tre nomi giovani dall'ottimo potenziale. Spiega Calciomercato.com: "Il rendimento al di sotto delle aspettative di Alexis Sanchez, il cui ingaggio da 7 milioni di euro netti fino al 2023 pesa parecchio a bilancio, e le scelte tecniche di Inzaghi conducono abbastanza naturalmente verso una separazione anticipata; a questo va aggiunto che la carta di identità di Edin Dzeko è un'ulteriore situazione da tenere in considerazione e così, insieme alle piste tutte italiane che portano a Sassuolo e ai profili di Scamacca e Raspadori, il nome di Julian Alvarez rimane segnato in rosso. A maggior ragione dopo il viaggio sudamericano di Baccin e memori del precedente di Lautaro".