Tutti pazzi per Milenkovic: “L’Inter lo vedrebbe così. Ci sono anche Juve e Napoli”

Tutti pazzi per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, obiettivo di mercato dell’Inter, ha anche altri estimatori in Serie A

Tutti pazzi per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, obiettivo di mercato dell’Inter, ha anche altri estimatori in Serie A. A fare il punto della situazione è il Corriere della Sera: “Le grandi richieste non mancano, anzi. Su Nikola è tornata l’Inter, che lo vedrebbe perfetto nella difesa del post Skriniar , magari accanto a Bremer . Stesso discorso per la Juventus, che con lui e Koulibaly lascerebbe partire più volentieri De Ligt. Senza scordarsi del Napoli“, si legge.