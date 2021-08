Inter, tutto su Dumfries: Marotta prepara questa offerta. E intanto circolano già…

È sempre stata la prima scelta e adesso l'Inter ha deciso di fare all-in sull'esterno olandese

È sempre stata la prima scelta e adesso l'Inter ha deciso di fare all-in su Denzel Dumfries. Nei prossimi giorni il club nerazzurro preparerà la prima offerta al Psv per l'esterno. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club olandese parte da una richiesta di 20 milioni ma sa già che l’Inter a quelle cifre non arriverà.