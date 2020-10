Sky – Inter protagonista dell’ultimo giorno di mercato. Nainggolan-Moses: il punto

L’Inter sarà una delle protagoniste dell’ultimo giorno di calciomercato, sia in entrata sia in uscita. A sostenerlo è Gianluca Di Marzio che, intervenuto in collegamento con Sky Calcio Show, ha parlato di quelli che potrebbero essere gli ultimi movimenti del club nerazzurro. A cominciare dall’uscita di Nainggolan, per il quale il Cagliari conta davvero di chiudere nella giornata di domani.

Ma anche in entrata potrebbe non essere finita. Dopo il no del Chelsea al prestito di Marcos Alonso, infatti, come vi abbiamo riportato l’Inter sta lavorando al ritorno a Milano di Victor Moses, su espressa richiesta di Antonio Conte, che con lui ha lavorato già a Londra e nella seconda parte dell’ultima stagione all’Inter. I dirigenti interisti stanno decidendo in questi minuti, ribadisce Sky, se accontentare o meno il proprio allenatore. Si preannuncia una giornata molto intensa anche per l’Inter, dunque.

(Fonte: Sky Sport)