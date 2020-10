Sky – Mercato Inter, può tornare Moses. È una richiesta di Conte. I dirigenti…

Ne ha contati tre proprio ieri. Gli esterni di Conte sono Young, Perisic e Hakimi. E si è detto soddisfatto del loro lavoro. Ma sembrava mancasse qualcosa all’Inter. Tutti hanno immaginato che l’allenatore nerazzurro si stesse riferendo a Marcos Alonso, il giocatore che i nerazzurri avevano nel mirino. Ma dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Skysport potrebbe tornare a Milano Victor Moses.

Il giocatore, che ha giocato in prestito al club nerazzurro da gennaio 2020, era tornato al Chelsea e non ha ancora trovato un club. Tra l’altro non è considerato parte della prima squadra da Lampard. Pare che sia una richiesta esplicita dell’allenatore interista. E i dirigenti stanno pensando se accontentare o meno il tecnico su questo nome.

(Fonte: SS24)