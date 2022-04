L’Inter valuterà le offerte per i big. “Uno può essere piazzato a prezzi da centravanti”

Il club nerazzurro dovrà lavorare per autosostenersi e per questo si valuteranno le proposte che arriveranno, non solo per Lautaro

Eva A. Provenzano

Suning ha dato mandato ai dirigenti dell'Inter di valutare tutte le offerte che arriveranno per i calciatori nella prossima estate perché il club dovrà autofinanziarsi. E si parla non solo della possibile cessione di Lautaro Martinez ma anche di altri big per i quali potrebbero arrivare delle proposte importanti.

E TuttoSport parla di Bastoni e Skriniar. Lo slovacco, come de Vrij (che è più difficile da piazzare a grossi cifre per ragioni anagrafiche) ha un contratto in scadenza nel 2023. "Grazie ad un rendimento da urlo, può essere piazzato a prezzi da... centravanti". Anche in questo caso l’Inter ha già in mano il tassello per compensare l’eventuale partenza di un big in difesa: si tratta di Gleison Bremer che costa 25 milioni (con Dimarco come contropartita per il Toro)", si legge sul quotidiano torinese.

(Fonte: TS)