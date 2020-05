Inter, c’è la svolta per Vanheusden? In Belgio: “Il suo entourage non nega che…”

L’emergenza Coronavirus ha parecchio cambiato le carte in tavola sul mercato e ora i club sono costretti ad agire in modo ponderato e anche economico. Ragion per cui in casa Inter, come riportato, si starebbe valutando di riportare alla base Zinho Vanheusden, pilastro della Primavera vincente di Stefano Vecchi e ceduto allo Standard Liegi nel 2018. Il club nerazzurro ha però mantenuto un diritto di riacquisto per il ragazzo fissato a 15 milioni di euro e l’ipotesi sta prendendo piede in queste ore. Secondo quanto riporta Het Laatste Nieuws, infatti, la dirigenza interista ha seguito infatti con attenzione il giocatore nell’esperienza in Belgio e le sue prestazioni hanno convinto tutti, tanto da volerlo riportare alla base. “L’entourage di Vanheusden – si legge – non ha voluto negare l’interesse dall’Italia e ha affermato che sia un trasferimento che un’ulteriore permanenza allo Standard sono ipotesi ancora sul tavolo”.