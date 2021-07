Problema Inter: da Vanheusden a Pinamonti e Radu, ora le plusvalenze pesano

Ancora di salvataggio negli anni passati, ora quelle cessioni che hanno aiutato le casse dell'Inter sono tornate come un boomerang

"Servivano per chiudere i bilanci senza sforare, soprattutto durante il rigido regime di settlement agreement superato solo nel giugno 2019. Nell’estate del 2018, ad esempio, pur di non far partire Milan Skriniar, il d.s. Piero Ausilio era riuscito ad arrivare a 50 milioni circa di plusvalenza grazie a tanti baby. Tra i protagonisti di quella sessione, Ionut Radu. Appena tornato da un prestito all’Avellino, il portiere fu ceduto al Genoa per 8 milioni, ma fu pure inserita una ricompra nerazzurra da 12. Come da copione, opzione esercitata dall’Inter nel 2019, anche se il romeno fu lasciato in prestito in rossoblù per un’altra stagione. Alla fine, Radu è tornato a Milano nell’ultima stagione: contratto da 1,8 milioni e poche briciole lasciate da Handa in campo. Ora la Real Sociedad è interessata a lui, ma lo stipendio non aiuta", spiega la Gazzetta dello Sport.