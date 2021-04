Difesa certezza per il futuro: “L’Inter ora sul mercato ha un vantaggio su Juve e Milan”

Se l'Inter è riuscita a mettere in fila nove vittorie consecutive è anche merito di una difesa praticamente impenetrabile

Scorrendo i tabellini delle ultime 11 partite, infatti, si può notare che i nerazzurri hanno subito solo tre gol. Un muro invalicabile che rappresenta un punto di forza per il presente, ma anche per il futuro. E questo, secondo calciomercato.com, rappresenta un grosso vantaggio su Juventus e Milan:

"La super difesa di Conte, che si fonda su un Handanovic in stato di grazia e sul trio di ferro Skriniar-de Vrij-Bastoni, oltretutto offre anche all'Inter un vantaggio strategico sul mercato rispetto alle rivali storiche. Se in casa Juve e in casa Milan ci sono dubbi e interrogativi (Buffon e Chiellini resteranno? Romagnoli sarà ceduto e Tomori riscattato?), in casa nerazzurra al momento il reparto difensivo è una certezza, con la conseguente libertà di potersi concentrare su altro".