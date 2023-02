CM – Thuram, l’Inter resta in pole: intesa vicina, ecco l’offerta dei nerazzurri

Marcus Thuram era e resta un obiettivo dell'Inter: il francese, che andrà via dal 'Gladbach a parametro zero a giugno, piace molto

Marcus Thuram era e resta un obiettivo dell'Inter . Si è parlato di un possibile arrivo a Milano del francese già a gennaio - a fronte di un indennizzo minimo al Borussia Monchengladbach - ma il figlio d'arte ha deciso di concludere l'avventura con il club tedesco salvo poi andare via a giugno da parametro zero, per poter scegliere al meglio la destinazione più gradita. L'Inter ci lavora da due anni e l'obiettivo è spuntarla su altre pretendenti, anche se la bagarre - la Premier, Barcellona, Milan e Juve le interessate - è accesissima:

"Nel corso dell'inizio di questa stagione, fra ottobre, novembre e anche nel corso dei Mondiali di Qatar 2022 (persi in finale) l'Inter ha portato avanti una trattativa serrata per portarlo in Italia a parametro zero. L'intesa, sfruttando i vantaggi del decreto crescita, è anche stata tracciata con uno stipendio che va a toccare i 10 milioni di euro lordi a cui aggiungere la parte dei bonus", conferma calciomercato.com.