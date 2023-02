Che bagarre per Thuram! Rallenta il Bayern, spuntano Milan e Barça: Inter in anticipo

L'attaccante del Gladbach si libererà a zero in estate e c'è già la coda per cercare di convincerlo a suon di milioni

Andrea Della Sala

L'Inter è sempre molto attenta al mercato dei giocatori in scadenza di contratto. Da tempo nel mirino dei nerazzurri c'è l'attaccante del Borussa Moenchengladbach che a giugno si libererà a costo zero. Ma sulle tracce del francese, non c'è solo l'Inter.

"L’Inter e il Milan, che stanno seguendo con grande attenzione Marcus Thuram, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo: il Bayern Monaco ha allentato la presa sul francese. I bavaresi, che pensano di rinnovare il contratto di Choupo-Moting, per il ruolo di centravanti hanno il sogno Harry Kane del Tottenham e, come prima alternativa, Kolo Mouani dell’Eintracht Francoforte. Il figlio d’arte, in scadenza con il Borussia Mönchengladbach, non è uscito dai radar dei campioni di Germania, ma ha perso qualche posizione tra i preferiti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Strada in discesa per le milanesi? Neppure per sogno perché la lista delle avversarie da superare rimane lunga: su Thuram adesso è forte l’interesse del Barcellona che ha bisogno di un’alternativa più giovane, ancora meglio se a costo zero visti i problemi economici del club, a Lewandowski, 35 anni ad agosto. E poi attenzione all’Atletico Madrid, che all’attaccante francese aveva già pensato a gennaio, prima di sentirsi chiedere 15 milioni dal Borussia e di virare su Depay. Immancabili le voci sul Chelsea, che ha preso Nkunku dal Lipsia e ha una rosa extralarge, ma non va escluso dalla corsa".

"L’Inter su Thuram si è mossa per tempo e con l’entourage del calciatore ha già avuto contatti importanti perché aveva ipotizzato addirittura di prenderlo a gennaio. Alla fine, senza soldi da investire nell'ultima sessione, Marotta e Ausilio si sono rassegnati a partecipare all'asta della primavera-estate e sono pronti a mettere sul tavolo 5 milioni netti più bonus. Occhio però al Milan, che non è soddisfatto di Origi e ha Ibrahimovic prossimo all’addio: i rossoneri hanno chiesto informazioni e uno sgarbo ai "cugini" lo farebbe volentieri", chiude Gazzetta.