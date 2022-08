Sky – Inter, mercato in uscita chiuso: ma c’è una possibile variabile impazzita

A blindare Milan Skriniar è intervenuto direttamente il presidente Steven Zhang, che con decisione ha comunicato ai dirigenti dell'Inter di togliere il centrale slovacco dal mercato. La campagna acquisti in uscita dei nerazzurri, dunque, è da considerarsi chiusa. Lo ribadisce Sky Sport, secondo cui, a meno di offerte da far girare la testa, la rosa interista resterà questa, con l'aggiunta di un difensore (Acerbi, Chalobah e Akanji i nomi seguiti).

C'è però una variabile impazzita in giro per l'Europa che può potenzialmente spaventare tutti e si chiama Chelsea. Con la nuova proprietà, infatti, i Blues hanno adottato la stessa politica espansionista del Paris Saint-Germain di qualche anno fa e potrebbero mettere sul piatto cifre a cui altri club non sono abituati. Ecco perché, a priori, non si può escludere nulla. Anche perché tra Chelsea e Inter il nome di Denzel Dumfries era stato oggetto di discussione. Secondo Sky Sport, comunque, serve qualcosa di clamoroso per convincere l'Inter a privarsi di un giocatore tanto importante a questo punto del mercato.