Mercato Inter: ecco la verità sull’ipotesi Luis Suarez per l’attacco

Nei giorni scorsi è stato accostato anche il nome di Luis Suarez all’attacco dell’Inter verso la prossima stagione. Così calciomercato.com si è soffermato sull’ipotesi di mercato: “Luis Suarez, con ogni probabilità, non rinnoverà il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid. Dalla Spagna hanno accostato il campione uruguaiano all’Inter con insistenza nelle ultime ma, secondo quanto constatato, non ci sono possibilità di un suo arrivo in nerazzurro”, si legge.