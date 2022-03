Priorità Skriniar: l’Inter vuole blindarlo. Contratto da big: primo incontro programmato

Il difensore dell'Inter è il primo sulla lista da blindare per Inzaghi: entro Pasqua il primo meeting. C'è la volontà comune di proseguire

"Nell’agenda dell’Inter c’è solo un’urgenza, ed è quella di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, in scadenza nel 2023, si sta dimostrando insostituibile, sui livelli di Barella e Brozovic. Ed è per questo che l’Inter ora punta a blindarlo, anche per evitare che possano arrivare in estate offerte al ribasso rispetto al suo reale valore. Skriniar ha estimatori all’estero e contro il Liverpool ha dimostrato di essere ormai tra i migliori nel ruolo. L’approdo di Conte al Tottenham spaventa Marotta e Ausilio, pronti a rimettersi al tavolo delle trattative con lo slovacco", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma serve uno sforzo economico non indifferente per convincere Skriniar a sposare ancora il nerazzurro, almeno fino al 2027: con una proposta in stile Barella (4,5 milioni a stagione più bonus), sarebbe più semplice raggiungere velocemente un accordo. Skriniar sa di valere tanto e l’Inter non può permettersi il lusso di perderlo: entro Pasqua potrebbe esserci il primo incontro per gettare le basi del nuovo accordo, fondamentale per andare avanti insieme. La volontà comune è un ottimo punto di partenza", aggiunge il quotidiano.