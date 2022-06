GdS – Inter, Bellanova in pole ora: “Ma il vero preferito per la fascia è un altro”

Raoul Bellanova in pole position come rinforzo in fascia, ma non è la primissima scelta sul taccuino dei dirigenti dell’Inter

Alessandro Cosattini

Raoul Bellanova in pole position come rinforzo in fascia, ma non è la primissima scelta sul taccuino dei dirigenti dell’Inter. L’esterno del Cagliari è il più vicino, ma c’è un altro nome ancora più apprezzato, svela La Gazzetta dello Sport: “Il preferito dell’Inter è Destiny Udogie, esterno mancino dell’Udinese, una delle rivelazioni dell’ultima Serie A: ma il club di Pozzo è bottega cara da sempre e per il laterale dell’Under 21 - 19 anni, 35 presenze e 5 reti nell’ultimo campionato - chiede non meno di 25 milioni. Troppi per un’alternativa, seppure di grande valore e prospettiva”, si legge.