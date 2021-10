Inter, vertice con l’agente di D’Ambrosio tra presente e futuro: la situazione

Ieri nella sede dell'Inter c'è stato un summit tra l'entourage del difensore e la dirigenza: di cosa si è parlato

Un vertice tra presente e futuro. Ieri Vincenzo Pisacane si è recato nella sede dell’Inter per parlare con la dirigenza nerazzurra. Le parti assicurano non di Lorenzo Insigne, assistito del procuratore, ma di Danilo D’Ambrosio. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sul difensore ex Torino: “Il jolly napoletano finora non ha avuto molto spazio - 40 minuti in due apparizioni con Sampdoria e Sassuolo -, complice anche un infortunio avuto a metà luglio (stiramento al retto femorale della coscia sinistra) che ha condizionato tutta la sua preparazione. Adesso sta meglio e dovrebbe rientrare maggiormente nelle rotazioni di Inzaghi che, per esempio, non ha mai tolto dal campo Skriniar. Va ricordato come D'Ambrosio fosse in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, aveva alcune proposte (pare anche il Milan), ma l'Inter esercitò l'opzione unilaterale in suo favore per prolungare l'accordo, con un ingaggio ridotto, fino al 2022”, si legge.