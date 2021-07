SM – Inter, per il vice Lukaku salgono le quotazioni di una nuova pista

I nerazzurri sono al lavoro anche per assicurare a Simone Inzaghi una riserva dell'attaccante belga

"Salgono le quotazioni di Scamacca come vice Lukaku, che ritroverà la squadra ad Appiano e non ovviamente non più in Florida, considerata la mancata partenza dei nerazzurri". Questo l'aggiornamento sul mercato nerazzurro proposto da Sport Mediaset nel corso del TG pomeridiano a conferma di quanto riportato qualche giorno fa da Fcinter1908.it.