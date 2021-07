FCIN1908 / Keita continua ad offrirsi ma l’Inter vuole Scamacca: l’idea col Sassuolo

Non solo l’esterno a destra, nelle priorità di Simone Inzaghi c’è anche una punta che possa far rifiatare Lukaku: Scamacca il preferito

Redazione1908

Non solo l’esterno a destra, nelle priorità di Simone Inzaghi c’è anche una punta che possa sostituire e far rifiatare Romelu Lukaku quando necessario. Pinamonti non offre al tecnico le giuste garanzie ed è impensabile andare ad affrontare un campionato così complicato con una lacuna così evidente.

Una lacuna che andrebbe ad addizionarsi alla perdita di un fuoriclasse come Hakimi, che già di per sé dovrà essere digerita negli schemi di una squadra che spesso e volentieri usava il marocchino come naturale sbocco della manovra.

In poche parole serve un vice Lukaku, un calciatore che abbia quelle caratteristiche, più che quelle di Keita Baldé, che pure è stato proposto e che comunque l’Inter tiene in considerazione. Ecco perché c’è un nome nuovo che in casa Inter sta scalando tutte le gerarchie, secondo quanto è stato confermato a Fcinter1908.

E' quello di Gianluca Scamacca, attaccante classe ’99 del Sassuolo che potrebbe arrivare in nerazzurro in prestito. Marotta ne sta parlando da qualche giorno con Carnevali.

Il Sassuolo non ha chiuso la porta e anzi i buoni rapporti potrebbe far decollare la trattativa. Prima, però, sarà necessario liberare la casella con la partenza di Pinamonti. Solo dopo Inter e Sassuolo affronteranno l’argomento con maggiore concretezza, ma Scamacca è un’idea che scalda molto sia Marotta che Inzaghi.