Inter, nome nuovo per il centrocampo: “Visionato questo giocatore dell’Udinese”

Non solo Davide Frattesi: c'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione

Alessandro Cosattini

Un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. In cima alla lista dei dirigenti nerazzurri resta Davide Frattesi del Sassuolo, ma ci sono altri nomi sul taccuino del duo Marotta-Ausilio. Uno lo svela oggi Calciomercato.com: “L'Inter sta facendo seguire e visionare Jean-Victor Makengo, 23enne centrocampista dell’Udinese”, si legge sul portale. Fin qui ha totalizzato 1 gol e 2 assist in 25 partite di Serie A.