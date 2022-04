Romano: “Inter si è mossa per Frattesi. Lukaku vuole tornare. Rinnovi de Vrij e Skriniar…”

Da Bremer a Frattesi e Lukaku, passando per i rinnovi di Skriniar e de Vrij: ecco le novità sul mercato dell'Inter per giugno

Tutto sul mercato dell’Inter verso la prossima stagione. Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così dei nomi caldi per i nerazzurri: “Lukaku? È importante dire che vorrebbe tornare all’Inter, la situazione è molto chiara. Non è però chiaro come si può pensare un’operazione del genere. Il Chelsea in questo momento non può fare nulla, è completamente paralizzato sotto ogni aspetto. Tutto è paralizzato, l’Inter non può parlare coi Blues, non c’è un interlocutore. Magari a giugno si potrà, ma oggi c’è solo il desiderio di Lukaku ecco.