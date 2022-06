Inter, oggi Lukaku e Asllani e poi… visite mediche fissate per un altro colpo

Altre visite mediche in programma in casa Inter. I nerazzurri si preparano ad accogliere un nuovo colpo settimana prossima

Altre visite mediche in programma in casa Inter. Settimana scorsa Mkhitaryan, oggi Asllani e soprattutto Lukaku, ma un altro giocatore si sottoporrà ai controlli di rito a breve. Come svelato da Fabrizio Romano su Twitch, il prossimo calciatore atteso all’Humanitas è Raoul Bellanova, in arrivo dal Cagliari. L’esterno all’inizio della prossima settimana sosterrà le visite mediche.