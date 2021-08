Romano: “Inter-Vlahovic? Io so che oggi la Fiorentina direbbe no a queste cifre”

Le parole del giornalista sull'attaccante viola, accostato anche ai nerazzurri per il dopo Lukaku negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni anche il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato all'Inter per l'attacco. Tante ipotesi per il reparto avanzato nerazzurro, che si prepara ad accogliere Edin Dzeko. Queste le parole di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta: "Su Vlahovic-Inter non c’è nulla, né incontri né chiamate dei nerazzurri. Io so che per 60 milioni oggi la Fiorentina direbbe no".