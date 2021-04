In Spagna – de Gea-United, è finita. “Prezzo fissato. In corsa c’è anche l’Inter”

Sembra giunta al capolinea l'esperienza di David de Gea al Manchester United. Fra le squadre interessate ci sarebbe anche l'Inter

Sembra giunta al capolinea l'esperienza di David de Gea al Manchester United. Dopo 10 anni, infatti, il portiere spagnolo pare intenzionato a lasciare i Red Devils per provare una nuova esperienza. Con il contratto in scadenza nel 2023, l'ex Atletico Madrid è valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro e, ovviamente, ha numerosi estimatori in giro per l'Europa. Fra le squadre interessate, secondo fichajes.net, ci sarebbe anche l'Inter, oltre a Juventus, PSG e proprio Atletico Madrid.