Icardi-Juve, fissato incontro. Retroscena: “Addio all’Inter? Quando ci pensa Mauro…”

Questo 2020-21 ha regalato ben pochi sorrisi a Mauro Icardi. E chissà che il suo futuro non possa essere ancora in Italia

Questo 2020-21 ha regalato ben pochi sorrisi a Mauro Icardi. Acquistato nel maggio 2020 dal Paris Saint-Germain a titolo definitivo dall'Inter, infatti, l'attaccante argentino in questa stagione ha totalizzato solo 19 presenze, con 7 gol all'attivo. Troppo poco per uno della sua storia. Il club francese non lo considera più incedibile e, anzi, avrebbe già fissato sui 50 milioni il prezzo per l'addio. Per Maurito, almeno per il momento, sono arrivate ben poche offerte. A frenare tutti soprattutto il suo ingaggio da 8 milioni netti più bonus.