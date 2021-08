Inter, nessuna offerta per Weghorst ma è in lista per l’attacco: lo scenario

C'è anche il suo nome tra i candidati dei nerazzurri per l'attacco: ecco la situazione secondo Fabrizio Romano

Intervenuto in diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della pista Wout Weghorst per l'attacco dell'Inter: "È un’idea dell’Inter, è nella lista, vediamo se potrà nascere una trattativa. Non c’è un’offerta dei nerazzurri, per l’Inter bisogna attendere e poi si andrà su una strada definitivamente”.