Inter su Zapata, l’Atalanta si muove: summit lunedì a Londra per l’erede

Il colombiano è nel mirino di Marotta e Ausilio per il dopo Lukaku, l'Atalanta si muove già per il sostituto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, “il colombiano è una delle opzioni per l’Inter in caso di addio di Lukaku e la Dea è obbligata a premunirsi. Lunedì è già in programma un meeting a Londra con il Chelsea per Tammy Abraham, attaccante 23enne, che sarebbe la prima scelta come erede di Duvan. Resta da capire la volontà dell’inglese (accetterebbe di abbandonare la Premier per la Serie A?) e l’eventuale formula dell’affare: l’alto costo del cartellino di Abraham (35-40 milioni) potrebbe spingere l’Atalanta a chiedere un iniziale prestito con diritto ai Blues. Tra le alternative, occhio anche ad Andrea Belotti, che ha in ballo una ricca offerta per il rinnovo con il Torino, ma diventerebbe un’opzione per la Dea nelle ultime due settimane di mercato”, si legge.