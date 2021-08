Attacco Inter, CorSera: “Zapata prima scelta ma spunta anche Belotti. Per Correa…”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono tre i nomi caldi per l'attacco dell'Inter: Zapata, Correa e Belotti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono tre i nomi caldi per l'attacco dell'Inter: Zapata, Correa e Belotti. "Il colombiano è la prima scelta, il preferito, perché ha la potenza muscolare per rimpiazzare Lukaku, ma è anche il più caro (l’Atalanta chiede 40 milioni, si può chiudere attorno ai 35, forse qualcosa in meno) e il più difficile da raggiungere", spiega il quotidiano che sottolinea come la Dea, prima, debba trovare un sostituto dopo il rifiuto di Abraham. Il nome giusto per l'Atalanta potrebbe essere Belotti, seguito anche dall'Inter.