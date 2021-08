SM – Inter, con Dzeko arriva Zapata. Gli toccherà un’eredità pesantissima. Correa…

Il calciatore dell'Atalanta sembrerebbe il prescelto per sostituire insieme al bosniaco Lukaku nella rosa di Inzaghi

Dzeko e non solo. Anche uno tra Zapata e Correa. Il ritornello che va avanti da ore per l'attacco nerazzurro è questo. Detto addio a Lukaku i dirigenti nerazzurri devono rinforzare la rosa di Inzaghi . Sarebbe l'attaccante dell'Atalanta, secondo SportMediaset, il favorito con Correa in uscita dalla Lazio ma che a quel punto non arriverebbe alla corte del suo ex allenatore.

Duvan Zapata, secondo il tg di Italia 1, è pronto a prendere in mano l'eredità dell'Inter. Arrivato in Italia nel 2013, al Napoli, per un suggerimento fatto a Benitez, ha fatto una certa esperienza in Serie A. Ha giocato nell'Udinese e poi nel Genoa prima di essere ceduto alla società lombarda. Con Gasperini è arrivata la svolta: ha segnato 66 gol in maglia nerazzurra. "In attesa di un'eredità pesantissima da cancellare a suon di gol", concludono a SportMediaset.