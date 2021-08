Sky – Inter, idee chiare: Dzeko+Zapata. Ecco i motivi per cui è preferito a Correa

L'Inter ha le idee chiare su come investire i soldi della cessione di Lukaku. Oltre a Dzeko, nella mente dei nerazzurri c'è un altro arrivo

L'Inter ha le idee chiare su come investire i soldi della cessione di Romelu Lukaku. Come riporta Sky Sport, infatti, oltre a Dzeko (affare in dirittura d'arrivo con la Roma), nella mente dei dirigenti nerazzurri c'è un altro arrivo. E l'identikit corrisponde a Duvan Zapata dell'Atalanta, dall'inizio prima scelta della società di Viale della Liberazione.