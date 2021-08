Pedullà – Inter, priorità Zapata e no a Kean. Correa e Insigne? La situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, Duvan Zapata è e resta la priorità dell'Inter

In seconda battuta ma nella lista di profili attenzionati, i nerazzurri mettono Joaquin Correa mentre Insigne, al momento, non è una pista concreta anche perché il Napoli non è disposto a privarsene per 15 mln, cifra che potrebbe proporre la stessa Inter. Da valutare, invece, l'opzione Jovic mentre Kean non è più un'opzione: il calciatore ex Juve e PSG è stato anche proposto all'Inter ma non interessa ai nerazzurri.