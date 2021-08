Sky – Inter, Zapata complicato: l’Atalanta lo blocca. Nella testa di Inzaghi c’è Correa

Duvan Zapata resta uno dei primissimi nomi per l'attacco dell'Inter in vista della stagione 2021-22: la pista è però complicata

Duvan Zapata resta uno dei primissimi nomi per l'attacco dell'Inter in vista della stagione 2021-22. La pista che porta al centravanti colombiano, però, è al momento piuttosto complicata. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui l'arrivo dell'ex Sampdoria a Milano sarebbe per ora ostacolato dall'Atalanta, visto che il club bergamasco non è riuscito fin qui a trovare un sostituto. Ecco che allora la strada più percorribile diventa quella che porta a Joaquin Correa della Lazio.