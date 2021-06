Retroscena Inzaghi, rinnovo rifiutato alla Lazio per il sì all’Inter: le cifre

Il retroscena sull'allenatore nerazzurro, che prima di firmare aveva raggiunto l'intesa con la Lazio sul rinnovo di contratto

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, poi è arrivata l’Inter e l’allenatore ha cambiato idea. In nerazzurro, guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione per i prossimi due anni. Ma che contratto era pronto per Inzaghi alla Lazio?