Inter, Inzaghi chiamato a valutare Sensi. “Ma può finire in questo scambio”

Il centrocampista nerazzurro sarà valutato dal tecnico in ritiro: ma occhio al mercato

In un calciomercato pieno di difficoltà, uno dei compiti principali di Simone Inzaghi all'Inter sarà quello di valutare con attenzione tutti i calciatori attualmente presenti in rosa e capire se possano essere ancora utili e funzionali per il progetto nerazzurro. Uno di questi sarà inevitabilmente Stefano Sensi, calciatore dalle indubbie qualità ma che negli ultimi due anni è stato tempestato dagli infortuni. Ecco perché, secondo Il Giorno, il nome del classe '95 può essere un acquisto importante oppure una pedina utile sul mercato. "Inzaghi sarà chiamato a valutare Sensi: potrebbe finire nella trattativa con la Fiorentina per Dragowski come contropartita tecnica", scrive il quotidiano.