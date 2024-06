"Perché a differenza del rinnovo di Lautaro Martinez (in assenza di accordo, alla fine della prossima stagione sarebbe stato a un anno dalla scadenza, con annessa importante svalutazione del cartellino), per un allenatore è più “conveniente” giocare sulla difensiva visto che - nel caso in cui fosse necessario sostituirlo - un contratto lungo potrebbe risultare una zavorra per il bilancio e potrebbe condizionare le decisioni. Questo, ça va sans dire, vale in generale e non per Inzaghi".