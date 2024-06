"Il contratto di Inzaghi scade attualmente nel 2025, ma presto verrà prolungato: finora l'Inter ha proceduto di anno in anno, l'allenatore vorrebbe di più. Non c'è ancora aria di ufficialità, se non altro perché il condottiero dello scudetto nerazzurro non è a Milano e quindi non può ancora firmare nessun accordo: sono stati fatti dei passi avanti, ma c'è ancora distanza con la formula e i bonus come argomento sul tavolo. In quanto all'ingaggio di base, negli incontri precedenti si era accennata una cifra di 6,5 milioni che però è deve ancora essere accettata".