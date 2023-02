GdS – Inzaghi rischia? “C’è un fattore ancor più determinante della qualificazione in Champions”

"Al netto dei tifosi, il nodo è altrove. Non è alla doppia sfida al Porto, per intendersi. Ma è relativa al campionato. La preoccupazione del club sta nel fatto di esser stati ormai risucchiati nella lotta per la qualificazione Champions. Non era questa l’idea in avvio di stagione. Tutti, dentro il club, erano convinti di aver allestito una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fino alla fine, come la scorsa stagione. E non tutto è spiegabile con il cammino straordinario del Napoli. È un aspetto che chiama in causa anche le valutazioni sul futuro del tecnico, sul cui giudizio non peserà solo l’effettivo ingresso tra le prime quattro, ma anche il modo con cui questa eventualmente arriverà".