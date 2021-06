Libero – Inter, per Inzaghi subito questioni di mercato. Sostituto Hakimi? Il nome

Oggi è il giorno dell'annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter: il tecnico è già al lavoro

Oggi è il giorno dell'annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter. "Risolte le pendenze economiche con la Lazio, il mister visiterà sede milanese e centro sportivo ad Appiano Gentile nelle stesse ore in cui il club ufficializzerà il suo ingaggio come successore di Conte", sottolinea infatti l'edizione odierna di Libero.