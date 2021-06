Inter, a sinistra l’idea low-cost da 15 mln: “E’ una vecchissima conoscenza”

Si valutano diversi profili per la fascia sinistra: uno di questi è un nome che piace da tempo che è in scadenza nel 2022

Sono diversi i nomi che l'Inter sta vagliando per rinforzare la fascia sinistra. Il sogno, come detto, è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, ma il suo prezzo troppo elevato lo rende, al momento, inaccessibile. Ecco perché, spiega Tuttosport, Marotta e Ausilio stanno cercando un'alternativa: "Alternativa a Kostic è una vecchissima conoscenza per l’Inter, vale a dire Emerson Palmieri per cui il Chelsea, nonostante un contratto in scadenza nel 2022, chiede 15 milioni. Alte pure le pretese di ingaggio dell’italo-brasiliano (che a Londra prende 3 milioni più bonus), questo argomento non dovrebbe però essere un problema insormontabile per l’Inter, soprattutto nel caso in cui - alla fine - i costi del cartellino dovessero essere meno onerosi rispetto a quanto sta chiedendo in questi giorni il club di Stamford Bridge".