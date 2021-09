Inzaghi sorride: “Ha visto di buon occhio la permanenza di un nome che voleva tenere all’Inter”

Il mercato estivo si è concluso e Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto di come ha operato la società, al netto delle evidenti difficoltà

Il mercato estivo si è concluso e Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto di come ha operato la società, al netto delle evidenti difficoltà economiche. Per esempio, scrive la Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter ha visto di buon occhio anche la permanenza di Alexis Sanchez:

"Per affrontare una stagione ricca di impegni, anche ravvicinati (a partire dal calendario affollato dopo l’attuale sosta per le nazionali), ci sarà bisogno anche del cileno. Inzaghi lo sa e per questo ha visto di buon occhio la sua permanenza nonostante le continue voci di mercato estive. A breve potrà finalmente contare sul suo apporto, il Nino non vede l’ora", si legge.